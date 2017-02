Vlaar keert terug in basiself van AZ tegen Olympique Lyon

De verdediger is hersteld van de kuitblessure die hij op 3 december opliep in de wedstrijd tegen Excelsior (3-3). Hij is meteen aanvoerder bij de Alkmaarders.

Verder keert Mattias Johansson terug in het elftal van John van den Brom. De rechtsback miste de heenwedstrijd door een schorsing. Vorige week verving Derrick Luckassen hem op die positie, hij staat nu weer op het middenveld.

In de verdediging krijgt Stijn Wuytens de voorkeur boven Rens van Eijden.

Ook opvallend is de basisplaats van Fred Friday, die de voorkeur geniet boven Wout Weghorst in de punt van de aanval. Hij wordt geflankeerd door Iliass Bel Hassani en Levi Garcia, met vlak achter hem Alireza Jahanbakhsh.



Bij Lyon ontbreekt Memphis Depay. De vleugelaanvaller was dit seizoen al actief in de Europa League voor Manchester United en mag daarom niet ook nog de Fransen vertegenwoordigen. Bij de Fransen krijgt onder andere Alexandre Lacazette rust. Hij scoorde vorige week in de heenwedstrijd nog twee keer.

Taak

De wedstrijd tussen Olympique Lyon en AZ begint donderdagavond om 21:05 uur in het Parc Olympique Lyonnais en staat onder leiding van de Wit-Russische arbiter Aleksei Kulbakov.

AZ staat voor een vrijwel onmogelijke taak om de achtste finales te bereiken. Vorige week werd de heenwedstrijd in Alkmaar met 1-4 verloren van de nummer vier van de Ligue 1. Nooit slaagde een club erin om een nog door te gaan in Europa na een 1-4 thuisnederlaag.



Opstelling AZ: Krul, Johansson, Vlaar, Wuytens, Haps; Luckassen, Jahanbakhsh, Rienstra; Bel Hassani, Friday, Garcia.

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Yanga-Mbiwa, Ghezzal, Diakhaby, Ferri; Tousart, Morel, Darder, Rafael; Fekir, Cornet.