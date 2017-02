Gent schakelt Tottenham Hotspur uit, snelle hattrick nekt Fiorentina

Oud-Ajacied Christian Eriksen zette Tottenham Hotspur na tien minuten spelen op voorsprong, waardoor er weer volop hoop op de achtste finales was in Londen. Een eigen doelpunt van Harry Kane tien minuten later gaf de Belgen echter weer vertrouwen in een goede afloop.

Vlak voor rust kreeg Dele Alli terecht rood na een doldwaze tackle, waardoor Spurs met tien man verder moest. Victor Wanyama maakte na een uur spelen nog de 2-1, waarmee het slotoffensief van de Engelsen werd ingezet. De 2-2 van Jeremy Perbet een krappe tien minuten voor tijd besliste het duel verrassend in het voordeel van Gent.

Vincent Janssen viel een minuut voor tijd in en Michel Vorm zat negentig minuten op de bank bij Tottenham Hotspur.

APOEL Nicosia

Twee andere Nederlanders, Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio, zorgden met APOEL Nicosia voor een stunt door Athletic Bilbao uit te schakelen in de zestiende finales van de Europa League.

Pieros Sotirou verzorgde vlak na rust de openingstreffer namens APOEL, waarna Giannis Gianniotas de voorsprong enkele minuten later verdubbelde vanaf de strafschopstip: 2-0. In Spanje won Athletic vorige week met 3-2 van de Cyprioten, waardoor APOEL de achtste finales bereikt.

Doelman Waterman stond in de basis bij de Cyprioten, aanvaller Ebecilio viel een kwartier voor tijd in.

Anderlecht kroop door het oog van de naald in Sint-Petersburg. De Belgen gingen met een goede uitgangspositie naar Rusland door een 2-0 overwinning in de heenwedstrijd in Brussel, maar door twee doelpunten van Giuliano en een van Artem Dzyuba leek Zenit op weg naar de achtste finales.

Isaac Kiese Thelin zorgde echter op aangeven van invaller Bram Nuytinck in de negentigste minuut voor de 3-1, waardoor Anderlecht op basis van het uitdoelpunt de Russen uit het toernooi kegelt.

Racing Genk

Coach Albert Stuivenberg bereikte met Racing Genk de achtste finales door in eigen huis van het Roemeense FC Astra te winnen na een 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd. Alejandro Pozuele werd de matchwinner. Jean-Paul Boëtius viel in blessuretijd in, Sandy Walsh bleef negentig minuten op de bank.

Ryan Babel bekede door met Besiktas. Na de 1-3 zege op Hapoel Beer Sheva vorige week leek de return alleen voor de statistieken te zijn. Door een schitterende goal van Vincent Aboubakar grepen de Turken al snel een voorsprong.

Hapoel kwam via Anthony Nwakaeme nog op gelijke hoogte, maar Cenk Tosun schoot alle Israëlische hoop aan diggelen door vlak voor tijd de 2-1 te maken.

Maher

Adam Maher werd met Osmanlispor uitgeschakeld door Olympiakos Pireaus. Na een 0-0 gelijkspel in Griekenland verloren de Turken donderdag in eigen huis kansloos met 0-3.

Maher speelde negentig minuten mee bij Osmanlispor, maar kon geen stempel op de wedstrijd drukken.

Tarik Elyounoussi, oud-speler van sc Heerenveen, was eenmaal trefzeker voor Olympiakos. Spits Karim Ansarifard maakte de andere twee doelpunten van de Grieken.

AS Roma

AS Roma won de heenwedstrijd tegen Villarreal al met 0-4, waardoor de return in Rome er eigenlijk niet meer toe deed. Kevin Strootman werd gespaard en zat niet eens bij de selectie.

De Spanjaarden wonnen in het Stadio Olimpico met 0-1 door een doelpunt van Rafael Santos Borre, maar maakte geen moment aanspraak op een plek in de achtste finales.

Borussia Mönchengladbach moest ook opdraven in Italië en won daar, na een 1-0 nederlaag in eigen huis in de heenwedstrijd, verrassend van Fiorentina. Met een razendsnelle hattrick (44e, 47e en 55e minuut) werkte aanvaller Lars Stindl een 2-0 achterstand weg: 2-3.

Nikola Kalinic en Borja Valero hadden Fiorentina na een halfuur op een ruime voorsprong gezet. Andreas Christensen bepaalde na een uur de eindstand op 2-4 en zorgde daarmee voor een verrassende plek in de achtste finales voor Gladbach.

Misidjan

Ludogorets, met invaller Virgil Misidjan, kon niet stunten bij FC Kopenhagen. De Denen wonnen de heenwedstrijd met 1-2 en hielden de Bulgaren in eigen huis op 0-0, waardoor Kopenhagen door is.

Sparta Praag hield FK Rostov op 1-1 in eigen huis, maar na de 4-0 oorwassing in de heenwedstrijd maakte dat niet meer uit.

Celta de Vigo had een verlenging nodig om Shakhtar Donetsk uit te schakelen. De Oekraïners wonnen de heenwedstrijd in Spanje met 0-1 en die stand stond donderdag na negentig minuten ook op het scorebord in Kharkiv. Gustavo Cabral besliste de tweekamp met een doelpunt in de 108e minuut: 0-2.

Woensdag bereikten Manchester United, Schalke 04 en Krasnodar al de achtste finales van de Europa League.

