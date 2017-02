Rooney wimpelt Chinese interesse af en blijft bij Manchester United

"Ondanks de interesse van meerdere clubs, waarvoor ik dankbaar ben, wil ik de speculaties beëindigen door te zeggen dat ik bij Manchester United blijf", schrijft de 31-jarige Rooney in een verklaring op de website van Manchester United.

"Ik hoop dat ik een belangrijke rol zal spelen in de strijd van het team om op vier fronten succes te hebben. Het is een spannende tijd voor de club en ik wil daar onderdeel van blijven."

De zaakwaarnemer van de aanvaller was deze week volgens Engelse media in China om te onderhandelen met diverse clubs uit het Aziatische land. Omdat de transfermarkt in China tot en met 28 februari open is, had hij deze maand nog een transfer kunnen maken naar de lucratieve Chinese Super League.

Mijlpaal

Rooney, die naar verluidt ruim 1 miljoen euro per week kon gaan verdienen in China, is dit seizoen niet verzekerd van een basisplaats onder trainer José Mourinho. Hij speelde deze jaargang tot nu toe mee in zeventien Premier League-duels, maar slechts acht keer stond hij aan de aftrap.

Vorige maand bereikte de captain wel een bijzondere mijlpaal bij United. Met zijn 250e treffer namens de 'Red Devils' loste hij Sir Bobby Charlton af als topscorer aller tijden van de club.

Rooney speelt sinds 2004 in Manchester. Hij kwam destijds over van Everton. Zijn contract op Old Trafford loopt nog tot medio 2019.

United staat momenteel op de zesde plaats in de Premier League. De ploeg van Mourinho speelt zondag in de finale van de League Cup tegen Southampton en is ook nog actief in de FA Cup en de Europa League.

