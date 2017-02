Ajax wederom met Riedewald in return tegen Legia Warschau

Sinkgraven liep vorige week in de heenwedstrijd in Polen een blessure op, waardoor hij ook al het duel met Vitesse van zondag (0-1 winst voor Ajax) miste.

Joël Veltman ontbrak vorige week in Polen vanwege ziekte en keert nu weer terug in de basisopstelling van trainer Peter Bosz. Kenny Tete, zijn vervanger in de heenwedstrijd, kreeg rood en is dus geschorst voor het duel van donderdag.



Ajax begint met het gebruikelijke drietal op het middenveld: Davy Klaassen, Hakim Ziyech en Lasse Schöne. Laatstgenoemde verlengde deze week zijn contract bij Ajax met twee jaar.

Bertrand Traoré krijgt in de voorhoede opnieuw de voorkeur boven Justin Kluivert. David Neres zit voor het eerst op de bank bij de Amsterdammers en kan zijn debuut maken voor de club.

Taylor

De wedstrijd tussen Ajax en Legia Warschau begint donderdagavond in de Amsterdam Arena om 21.05 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. De heenwedstrijd in de zestiende finales eindigde vorige week in Warschau in 0-0.

Ajax en Legia Warschau speelden twee jaar geleden ook tegen elkaar in de eerste ronde van de knock-outfase in de Europa League. De Amsterdamse ploeg won beide duels (1-0 thuis en 3-0 in Polen).

Opstellingen

Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, Viergever, Riedewald; Schöne, Klaassen, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.

Legia Warschau: Malarz; Broz, Pazdan, Dabrowski, Hlousek; Jodlowiec, Kopszýnski; Qazaishvili, Odjidja, Guilherme; Lucharczyk.