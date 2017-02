Vooronderzoek naar discriminatie Onana bij Vitesse-Ajax

Voetbal

Voetbal Olympiakos schakelt Osmanlispor van Maher uit in Europa League Adam Maher is donderdag met Osmanlispor uitgeschakeld in de zestiende finales van de Europa League. Na een 0-0 gelijkspel in Griekenland verloren de Turken donderdag in eigen huis kansloos met 0-3 van Olympiakos Pireaus.