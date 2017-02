United-manager Mourinho verbaast zich over speelschema in Engeland

Mourinho verbaast zich erover dat de Engelse voetbalbond FA de kwartfinalewedstrijd van United tegen Chelsea in de FA Cup al heeft vastgesteld op maandag 13 maart, terwijl de 'Red Devils' drie dagen later de return in de achtste finales van de Europa League spelen.

"Ik ben verrast dat de FA niet even heeft gewacht met de planning tot na onze duels met Saint-Etienne én vooral de loting van vrijdag", zei Mourinho na de zege in Frankrijk.

"Nu spelen we 9 maart onze eerste achtste finale in de Europa League, 13 maart tegen Chelsea in de FA Cup en moeten we drie dagen later misschien wel naar Turkije of Rusland voor een return. Zo word ik bijna gedwongen om te roteren, terwijl ik tegelijk wel erg veel vraag van mijn beste spelers."

B-elftal

Mourinho is desondanks niet van plan om tegen Chelsea met een B-elftal aan de aftrap te verschijnen. "Ik kan het niet maken om tegen Chelsea met een Onder-21-elftal aan te komen, zoals Manchester City dat vorig seizoen deed", verwees hij naar de 5-1 zege van Chelsea op een bijzonder jeugdig City in het bekertoernooi.

"Dat kan ik niet maken, want wij zijn Manchester United. Ik kan dat ook niet maken ten opzichte van de FA Cup, wat een prachtig toernooi is. Dus mijn enige optie is bij bepaalde spelers wedstrijd op wedstrijd stapelen."

United was over twee duels met 4-0 te sterk voor Saint-Etienne. Woensdag won de equipe van Mourinho met 0-1 door een doelpunt van Henrikh Mkhitaryan. Het spel van de Engelsen stemde Mourinho tevreden.

"We wisten dat het lastig zou worden: de supporters van de tegenstander zijn geweldig. Maar vanaf de eerste minuut speelden we professioneel. De vroege goal maakte het ook makkelijk voor ons."