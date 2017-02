'Rooney onderhandelt met meerdere Chinese clubs'

Diverse Engelse media, waaronder de BBC en Sky Sports, melden dat de zaakwaarnemer van de 31-jarige aanvaller momenteel in China is om te onderhandelen met diverse clubs.

Naar verluidt zijn Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Jiangsu Suning en Tianjin Quanjian in de markt voor Rooney, die op Old Trafford nog een contract tot medio 2019 heeft.

De geruchten over een vertrek van Rooney naar China bestaan al langer. De aanvoerder van het Engelse elftal is momenteel geen eerste keus onder United-trainer José Mourinho.

Vorige maand bereikt Rooney een bijzondere mijlpaal bij United, de club waarvoor hij Everton in 2004 verruilde. Met zijn 250e treffer namens de 'Red Devils' loste hij Sir Bobby Charlton af als topscorer aller tijden van de club.

Astronomische bedragen

Chinese clubs haalden de afgelopen maanden met astronomische bedragen buitenlandse sterren als Oscar (60 miljoen euro), Axel Witsel (20 miljoen euro), Graziano Pellè (15 miljoen euro) en Carlos Tevez (10,5 miljoen euro).

Ook onder anderen Romeo Castelen, Tjaronn Chery en Ajacied Nemanja Gudelj gingen in op lucratieve aanbiedingen.

De transfermarkt in China is nog open tot en met dinsdag 28 februari en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Rusland. In verreweg de meeste Europese landen was de deadline in de nacht van 31 januari op 1 februari.