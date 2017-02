Kritische Casillas vindt dat rode kaart alles verpestte voor FC Porto

De 35-jarige Casillas zag zijn Braziliaanse ploeggenoot in de 27e minuut voor de tweede keer in ruim een minuut een gele kaart krijgen van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.

"We leefden sinds de loting in december naar deze wedstrijd toe, maar de rode kaart verpestte alles", oordeelde de doelman die in 2000, 2002 en 2014 de Champions League won met Real Madrid.

"Misschien had de scheidsrechter iets milder moeten zijn en zich moeten realiseren dat het nooit de intentie van Telles was om de tegenstander te raken."

Volgens Casillas werd er door arbiter Brych met twee maten gemeten. "Bij een speler van Juventus was er op een gegeven moment dezelfde situatie, maar toen werd er ook geen rode kaart gegeven."

Profijt

Na de rode kaart voor Telles zag Casillas, die met zijn 174e Europese duel het record van oud-verdediger Paolo Maldini evenaarde, dat Juventus profijt had van de situatie.

"Met elf man is het al lastig tegen Juventus, laat staan met tien. De intentie van beide ploegen veranderde. We probeerden vooral tegen te houden, maar Juventus heeft gewoon goede spelers die kansen weten te creëren. In twee minuten gaven we het weg", aldus de 167-voudig Spaans international.

Twintig minuten voor tijd opende Marko Pjaca de score in Estadio do Dragao. Niet veel later maakte invaller Dani Alves Juventus' tweede treffer.

"Het wordt nu wel heel moeilijk. Tot de return op 14 maart moeten we ons op de competitie focussen. De volgende wedstrijd tegen Boavista is weer heel belangrijk."

Allegri

Juventus-trainer Massimiliano Allegri was vanzelfsprekend een stuk blijer met het resultaat in Porto. "In de eerste vijf minuten hadden we het lastig, maar dat was het dan ook wel. We hadden daarna het initiatief en deelden de lakens uit, ook toen het nog elf tegen elf was."

De 49-jarige Italiaan vond in tegenstelling tot Casillas dat Juventus weinig voordeel had van de rode kaart. "Zelfs tegen tien man heb je in grote delen van de wedstrijd geen voordeel als je in de aanval bent. Porto trok zich terug, maar we hebben op een intelligente manier de ruimtes benut."

Volgens Allegri zat er zelfs nog meer in het vat. "We hadden een derde doelpunt kunnen maken, maar 0-2 is nog steeds een uitstekend resultaat met het oog op de return."

