Juventus doet goede zaken met zege bij FC Porto in Champions League

Juventus had de hele wedstrijd het betere van het spel, maar kwam pas twintig minuten voor tijd op voorsprong. Marko Pjaca zorgde voor de openingstreffer. Twee minuten later gooide invaller Dani Alves het duel op slot: 0-2.

FC Porto moest het al na 27 minuten stellen met een man minder. Verdediger Alex Telles kreeg in een tijdsbestek van twee minuten twee gele kaarten en moest met rood het veld verlaten. Nog niet eerder dit Champions League-seizoen kreeg een speler zo snel twee gele kaarten.

Bij FC Porto stond Iker Casillas onder de lat. Voor de 35-jarige doelman is het zijn zestiende seizoen in de knock-outfase van de Champions League. Bij Juventus verdedigde Gianluigi Buffon (39) het doel.

Rode kaart

De eerste echte mogelijkheid in de wedstrijd was na vijf minuten voor FC Porto. Buffon zag een vrije trap van Yacine Brahimi enkele meters over zijn doel vliegen.

Het was Telles die halverwege de eerste helft voor het eerste memorabele moment zorgde. Na 25 minuten pakte de Braziliaan geel na een grove charge op Juan Cuadrado, waarna hij twee minuten later opnieuw geel en dus rood ontving na een sliding op de benen van Stephan Lichtsteiner.

Nog geen minuut na de rode kaart kreeg Juventus direct een goede mogelijkheid, maar Cuadrado zag zijn schot rakelings langs de paal rollen. Vijf minuten voor rust redde Casillas knap op een van richting veranderde inzet van Higuain en enkele minuten later kwam de doelman goed weg toen Dybala de paal raakte.

Afgekeurd

Aan het begin van de tweede helft leek Dybala wel tot scoren te komen. De 23-jarige Argentijn schoot van dichtbij hard en hoog binnen, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel.

Na de afgekeurde treffer van Dybala leek FC Porto weer wat beter in het spel te komen, al bleven de beste kansen voor Juventus. De ploeg van Massimiliano Allegri bleef immers druk uitoefenen op de defensie van Porto en kreeg twintig minuten voor tijd ook loon naar werken.

Pjaca kreeg bij toeval de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied en maakte optimaal van het buitenkansje gebruik: 0-1. Twee minuten later wist Juventus de marge al te verdubbelen. Invaller Alves controleerde de bal in het strafschopgebied en werkte fraai binnen in de verre hoek.

Bij FC Porto kwam Jesus Corona na zestig minuten nog het veld in, maar ook de oud-speler van FC Twente kon zijn ploeg niet meer aan een treffer helpen. De Portugezen moeten flink aan de bak op 14 maart om nog kans te maken op een plek bij de laatste acht.

