AZ aast op revanche in Europa League-return tegen Olympique Lyon

"We hadden in Alkmaar veel kansen op een beter resultaat en speelden goed. Het verschil is dat Lyon wel toesloeg. Dat moeten wij donderdag ook laten zien", aldus doelman Tim Krul woensdag op de site van de club.

AZ verloor vorige week de heenwedstrijd in Alkmaar met 1-4 van Olympique Lyon. Dat betekent dat de ploeg van John van den Brom donderdag in Frankrijk met vier doelpunten verschil moet winnen om de achtste finales te bereiken.

Ondanks het in doelpunten uitgedrukte krachtsverschil heeft AZ goede hoop op een spannende return. "We hebben fantastische kwaliteiten in de groep. Ik hoop dat we een mooie pot neer kunnen zetten", aldus Krul.

Vakantie

Ook Van den Brom, die tegen Lyon weer kan beschikken over Ron Vlaar, verwacht dat zijn ploeg de loodzware return in de Europa League serieus neemt. "We zijn hier niet op vakantie. Het was vorige week qua spel een leuke wedstrijd met een geflatteerde uitslag."

"We zullen deze return hetzelfde benaderen", vervolgt Van den Brom. "We zullen ons kranig verweren om een beter resultaat neer te zetten. En dit soort duels is ook goed voor de ontwikkeling van spelers."

Het duel tussen Olympique Lyon en AZ begint donderdagavond om 21.05 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Aleksei Kulbakov.

