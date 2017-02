Liverpool verlengt contract Lallana tot medio 2020

Lallana, die nog over een contract tot de zomer van 2019 beschikte, gaat naar verluidt 130.000 euro per week verdienen. De 29-voudig international is dit seizoen vooralsnog goed voor zeven treffers in 27 duels.

Liverpool verlengde vorige maand ook al het contract van Philippe Coutinho. De Braziliaan staat voor ruim 180.000 euro per week op de loonlijst en is daarmee de best verdienende speler in de selectie van Jürgen Klopp.

"Ik ben erg trots en voel me nederig door het vertrouwen dat deze grote club en de manager in mij tonen", zegt Lallana op de website van Liverpool. De Engelsman speelt sinds zijn overstap van Southampton in de zomer van 2014 op Anfield Road.

"Het is een groot genoegen om voor een club als Liverpool te tekenen. Als je contract verlengd wordt, dan betekent het dat de mensen die de beslissingen maken tevreden zijn over je bijdrage aan het team."

Prijzen

Lallana heeft de hoop dat Liverpool in de toekomst weer om de prijzen kan gaan spelen. De club werd in 1990 voor het laatst landskampioen. De laatste winst van de FA Cup dateert van 2006. Een jaar eerder won Liverpool de Champions League.

"Deze club is uitstekend voor mij. Ik kan hier onderdeel worden van iets bijzonders", zegt Lallana. "Er is geen betere club om je toekomst aan te verbinden. We hebben een geweldige selectie. Hoe langer we bij elkaar zijn, des te beter zullen we worden."

Liverpool staat momenteel vijfde in de Premier League, met slechts drie punten achterstand op de nummer twee Manchester City. Maandag staat er voor de club, waar ook Georginio Wijnaldum speelt, een uitwedstrijd tegen Leicester City op het programma.

