Schöne verlengt aflopend contract bij Ajax tot medio 2019

Voetbal

Omstreden oud-speler Smertin gaat racisme in Rusland onderzoeken

Oud-speler Alexey Smertin, die twee jaar geleden in een interview ontkende dat racisme een probleem is in het Russische voetbal, is aangesteld om racisme en discriminatie in zijn vaderland te onderzoeken in de aanloop naar het WK van 2018.