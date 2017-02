Neres debuteert in Ajax-selectie voor return tegen Legia Warschau

Voor de Braziliaanse aanvaller is het de eerste keer dat hij tot het keurkorps van Bosz behoort. Neres (19), die deze winter voor twaalf miljoen euro overkwam van Sao Paulo, werd vorige week gepresenteerd.

Daley Sinkgraven ontbreekt in de 18-koppige selectie. De linksback kampt met een enkelblessure die hem afgelopen zondag ook al aan de kant hield in het competitieduel met Vitesse in Arnhem (0-1). Hij werd in de basis vervangen door Jairo Riedewald.

Justin Kluivert, die dit kalenderjaar al een aantal keer een basisplaats kreeg als vleugelaanvaller, zal sowieso niet aan de aftrap verschijnen tegen Legia.

De 17-jarige aanvaller speelde namelijk dinsdag mee met Ajax onder-19 in het Youth League-duel met Dinamo Kiev (3-0 winst). Om die reden ontbreekt ook Matthijs de Ligt in de selectie, terwijl Kenny Tete geschorst is.

De wedstrijd tussen Ajax en Legia begint donderdag om 19.00 uur en staat onder leiding van de Engelse arbiter Anthony Taylor. Het eerste duel in de zestiende finales eindigde vorige week in Warschau in 0-0.

Onana

Bosz zei woensdag op de persconferentie dat hij veel vertrouwen heeft in een goede afloop tegen Legia Warschau. De coach heeft dan ook niet met zijn ploeg getraind op strafschoppen. "We gaan ervoor zorgen dat we het karwei voor die tijd hebben afgemaakt."

Bosz blikte ook nog even terug op het incident van afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse. Toeschouwers van de thuisclub maakten apengeluiden jegens Ajax-doelman André Onana.

"Het is erg dat het in Nederland nog steeds gebeurt. Ik heb het in mijn periode bij Vitesse nog nooit meegemaakt", aldus Bosz volgens de NOS. De coach vertelde dat hij nog is gebeld door algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse.

"Hij heeft me na het incident zijn excuses aangeboden. Ik heb er nog niet met Onana over gesproken, maar dit is niet goed te praten. Het was maar een klein groepje. Maar of het er nou twee of twintig zijn, dat is nog altijd te veel."

Bekijk het programma in de Europa League