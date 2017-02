Ajax bijna altijd door na 0-0 in Europese uitwedstrijd

Ajax speelde in een Europese knock-outfase zes keer eerder eerst 0-0 in een uitduel en vijf keer maakte de Amsterdamse club het vervolgens thuis af.

De enige keer dat het fout ging na een doelpuntloos gelijkspel was in 2001 in de tweede ronde van de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League, tegen FC Kopenhagen. Destijds verloor de ploeg van toenmalig trainer Co Adriaanse de return in de Arena met 0-1.

Tegen Hajduk Split (1995: 3-0), Bayern München (1995: 5-2), Strasbourg (1979: 4-0), Red Boys Differdange (1984: 14-0) en KAA Gent (1992: 3-0) liep het wel goed af voor de Amsterdammers.

Tien wedstrijden

Ajax kan daarnaast vertrouwen putten uit het feit dat de club al tien wedstrijden ongeslagen is in de Europa League. De laatste nederlaag was op 22 oktober 2015 uit tegen Fenerbahçe (1-0).

Bovendien verloor Ajax nog nooit van een Poolse club. Twee jaar geleden speelde Ajax ook in de zestiende finales tegen Legia en toen zegevierde de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer met 1-0 en 0-3. De andere Poolse tegenstander was Ruch Chorzow in 1969. Ajax versloeg die club met 7-0 en 1-2.

De wedstrijd tussen Ajax en Legia begint donderdag in de Amsterdam Arena om 19.00 uur en staat onder leiding van de Engelse arbiter Anthony Taylor.

