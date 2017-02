Trainer Fraser ziet apengeluiden bij Vitesse als maatschappelijk probleem

"We zitten in de 21e eeuw! Dit is toch niet meer van deze tijd?", zegt Fraser woensdag in De Telegraaf. "Het is jammer dat het nu ook weer in de sport gebeurt, maar het is naar mijn mening bovenal een maatschappelijk probleem."

"Het komt nog zo vaak voor. Laten we nu toch eens even normaal gaan doen. Ik vind zelf dat de straffen die worden uitgedeeld door justitie vaak niet in verhouding staan tot wat er wordt gezegd of gedaan."

De trainer vindt het echter niet zijn taak om te zeggen welke straf de Vitesse-supporters die de apengeluiden maakten moeten krijgen. "Daar zijn duidelijke regels voor en daar houd ik mij aan. Die verantwoordelijkheid ligt bij de KNVB, clubs en autoriteiten."

"In de maatschappij wordt ook niet van mij verwacht dat ik voor eigen rechter ga spelen. En omdat ik toevallig een donkere trainer ben, willen mensen opeens dat ik van het veld stap. Dat vind ik te makkelijk."

Van Praag

De clubleiding van de Arnhemmers deed maandag aangifte tegen de supporters die kort na het laatste fluitsignaal in de Gelredome de apengeluiden maakten. Hun wangedrag kwam aan het licht kwam door een video op Youtube.

Het is nog niet bekend of de KNVB een onderzoek instelt naar het gedrag van de supporters. Bondsvoorzitter Michael van Praag zegt woensdag in De Telegraaf wel al dat hij hoopt dat de daders gestraft worden.

"Mijn mening over racisme is bekend. Dat vind ik verwerpelijk en daar heb ik niet zo veel aan toe te voegen", zegt Van Praag. "Het begint allemaal met goede preventie."

"Als het dan toch gebeurt, is het enige dat je moet doen: straffen. Maar dat is niet aan de bondsvoorzitter. Daar hebben we een onafhankelijke aanklager en allerlei rechtsorganen, zoals de tuchtcommissie, voor. Ik heb begrepen dat de aanklager al in actie is gekomen. Dat is goed."