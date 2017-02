Omstreden oud-speler Smertin gaat racisme in Rusland onderzoeken

"Ik zal er alles aan doen om racisme en discriminatie te weren uit het voetbal in mijn land", aldus de 41-jarige Smertin dinsdag in een verklaring op de site van de Russische voetbalbond RFU.

"In aanloop naar de Confederations Cup in 2017 en het WK in 2018 zou Rusland, als het gastland van beide grote toernooien, een voorbeeld moeten zijn van tolerantie op en buiten het veld. En dat zullen we absoluut gaan laten zien."

Wereldvoetbalbond FIFA heeft de laatste jaren meermalen gezegd dat ze zich zorgen maakt over racisme in Rusland. In 2015 werd het rapport 'Time for Action' gepubliceerd, waaruit bleek dat er tussen mei 2012 en mei 2014 meer dan tweehonderd racistische incidenten waren in het Russische voetbal.

Bagatelliseren

In datzelfde jaar baarde Smertin opzien door in gesprek met de BBC de problemen in zijn land te bagatelliseren.

"Er is geen racisme in Rusland, het bestaat niet", zei de oud-speler van onder meer Girondins Bordeaux, Chelsea en Fulham destijds. "Het is net als mode; het komt uit het buitenland, van andere landen."

Volgens Smertin hadden fans van Russische clubs "alleen voor de lol" bananen gegooid naar donkere voetballers.

De 55-voudig international van Rusland was al ambassadeur van het WK van 2018, dat volgend jaar van 14 juni tot en met 15 juli zal worden gehouden.