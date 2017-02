Langeler blijft tot en met EK 2019 bondscoach Jong Oranje

De huidige hoofd jeugdopleiding van PSV was de afgelopen maanden al interim-bondscoach van Jong Oranje. Hij volgde in augustus Fred Grim op die assistent werd van Danny Blind bij het Nederlands elftal.

De 46-jarige Langeler zal het bondscoachschap tot het einde van dit seizoen blijven combineren met zijn functie bij PSV. Vlak voor de kerst werd bekend dat Pascal Jansen, de huidige trainer van Jong PSV, Langeler per 1 juli 2017 zal opvolgen als hoofd van de jeugdopleiding van de Eindhovenaren.

Bij de aankomende oefeninterlands van Jong Oranje tegen Jong Finland (24 maart) en Jong Oostenrijk (27 maart) zit Langeler voor het eerst sinds zijn definitieve aanstelling op de bank. Die wedstrijden worden in het Spaanse Murcia gespeeld.

Nummer één

Volgens Jelle Goes, technisch manager van de KNVB, was Langeler "kandidaat nummer één" voor het bondscoachschap bij Jong Oranje. "We hebben er alle vertrouwen in dat Art de juiste man is om deze generatie voetballers tot een team te smeden dat in staat is zich te kwalificeren voor het EK 2018 in Italië", zegt Goes in een persbericht van de bond.

Onder leiding van Grim, en later Langeler, wist Jong Oranje zich niet te plaatsen voor het EK komende zomer in Polen. Mocht Nederland over twee jaar in Italië de halve finale halen, dan plaatst het zich voor het eerst sinds 2008 voor de Olympische Spelen.

Langeler ziet bij Jong Oranje, dat verder zal gaan met spelers geboren na of op 1 januari 1996, voldoende potentie om het EK te halen.

"Nederland beschikt traditiegetrouw over een enorm potentieel aan talent", aldus Langeler. "Hen helpen aan internationale ervaring en de weg naar een succesvolle carrière geeft mij veel energie. Uiteraard staat presteren voorop. Plaatsing voor het EK is het absolute hoofddoel."

EK-kwalificatie

Langeler was eerder trainer van PEC Zwolle, waarmee hij in 2012 promoveerde naar de Eredivisie. Hij meldde in november van vorig jaar al dat hij wilde stoppen als hoofd jeugdopleiding bij PSV omdat hij weer als trainer aan de slag wilde.

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt weer op het veld te willen staan. En trainer van Jong Oranje is een mooie, uitdagende baan."

De eerste competitieve interland van Jong Oranje onder Langeler is de EK-kwalificatiewedstrijd op vrijdag 1 september tegen Engeland. Vier dagen later staat een duel met Schotland op het programma. Oekraïne, Letland en Andorra zijn de andere tegenstanders van Nederland in groep 4.