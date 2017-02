'Spelers hebben Sutton United wereldwijd op de kaart gezet'

"Onze competitie kan trots op ons zijn", doelde Doswell tegen de Telegraph op de semiprofessionele National League, het vijfde niveau van Engeland.

"Arsenal staat 105 plaatsen boven ons in de voetbalpiramide. Het is een andere wereld, ik kan het niet anders zeggen. Mijn jongens moeten dinsdag gewoon weer aan het werk, terwijl de spelers van Arsenal filmsterren zijn. Je kunt niet eens bij hen in de buurt komen."

"Mijn spelers kunnen heel trots op zichzelf zijn. Het probleem van sport is dat je teleurgesteld bent als je verliest, maar mijn spelers hebben deze club wereldwijd op de kaart gezet."

Sutton United maakte het Arsenal lastig op het op het eigen Gander Green Lane, maar door goals van Lucas Perez en Theo Walcott plaatste de Premier League-club zich voor de kwartfinales. Daarin wacht weer een ploeg uit de National League, namelijk Lincoln City.

Fles

In Sutton, een wijk in het zuiden van Londen, werd al weken uitgekeken naar het treffen met Arsenal. Het kleine stadionnetje van Sutton United puilde uit met 5013 toeschouwers.

Een klein deel van die supporters rende na de wedstrijd het veld op. Er waren er wat kleine ruzietjes waarbij de politie moest optreden en er werd een fles gegooid in de richting van Arsenal-manager Arsène Wenger.

"Dat was geen Sutton-fan, dat was een fan", zei Doswell over het incident met de fles. "Het einde stelde me teleur. Dat soort mensen zijn geen supporter van Sutton. Jij weet dat en ik weet dat. Het zijn absolute idioten."

"Jammer genoeg is dit de wereld waarin we nu leven. Ik zag een paar idioten schreeuwen naar Wenger en spelers van Arsenal. Tijdens de wedstrijd rende er al iemand het veld op. Ik snap daar niks van, en wil het ook niet snappen."

Verbazingwekkend

Wenger bevestigde dat er een fles gegooid was na de wedstrijd. "Ik weet niet of het richting mij of de scheidsrechter of iemand anders was, maar er werd een fles gegooid."

De Fransman was echter vooral vol lof over de prestatie Sutton United. "Ze staan zeventiende in de vijfde divisie, maar ik was verrast door de snelheid van het spel. Hun elftal was verbazingwekkend goed."

"Ze bleven maar gaan, helemaal tot het einde. Twintig jaar geleden waren dit soort teams niet fit genoeg om het tempo van de Premier League aan te kunnen. We moesten onze concentratie de hele wedstrijd vasthouden. Als we te relaxed waren geweest, waren we uitgeschakeld, want zij speelden heel goed."