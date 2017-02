Vitesse doet aangifte tegen aanstichters discriminatie Onana

Aanleiding is een filmpje dat maandag op YouTube werd gezet. In de video zijn apengeluiden te horen uit het vak achter het doel van Onana, het vak waar de harde kern van Vitesse zit. Het gedeelte met de geluiden is inmiddels verwijderd, maar de KNVB en Vitesse hebben de beelden in hun bezit.

De club verzoekt de daders zich te melden én supporters die getuigen zijn geweest van het voorval zich te melden bij Vitesse. In een reactie op de website distantieert Vitesse zich dinsdag van het 'wangedrag'. "Vitesse heeft met afschuw kennisgenomen van een filmpje op internet waaruit blijkt dat enkele personen zich na afloop van de wedstrijd tegen Ajax verbaal hebben misdragen", schrijft de club.

Algemeen directeur Joost de Wit reageert geschokt. "Vitesse, met een selectie met verschillende culturen, weet hoe dergelijk gedrag bij de spelers binnen kan komen."

"Het is de club er alles aan gelegen om de aanstichters middels videobeelden te achterhalen en we hebben daartoe een onderzoek ingesteld. Vitesse is reeds met de KNVB in contact om samen dit gedrag de kop in te drukken."

Een woordvoerder van Ajax sprak dinsdag in De Telegraaf schande van de beelden met de apengeluiden. "Dit is een walgelijk filmpje, natuurlijk. En kwetsend, niet alleen voor André Onana. Maar ook voor alle andere donkere mensen op het veld en in het stadion."

KNVB

De KNVB kondigde eerder op dinsdag al aan dat de bond in gesprek gaat met Vitesse "Racisme hoort niet in het stadion thuis en moet worden aangepakt", schreef de KNVB op Twitter. "De KNVB zoekt contact met Vitesse om maatregelen te bespreken."

Het is nog niet bekend of er een onderzoek wordt ingesteld naar het gedrag van een deel van Vitesse-supporters. De KNVB wacht nog op de rapportages van de clubs en de scheidsrechters, die uiterlijk dinsdag moeten worden ingeleverd.

"Rapportages van clubs en deze beelden worden voorgelegd aan de aanklager, die de aard en inhoud bestudeert en een onderzoek kan instellen", aldus de KNVB.

Bazoer

ADO Den Haag kreeg vorig jaar maart een boete van 10.000 euro (waarvan 5.000 euro voorwaardelijk) vanwege racistische spreekkoren in de thuiswedstrijd tegen Ajax op 17 januari 2016. Een deel van de fans van de Haagse Eredivisieclub maakte toen apengeluiden in de richting van Ajax-middenvelder Riechedly Bazoer.

Op basis van camerabeelden identificeerde ADO 21 daders. Zij kregen allemaal een landelijk stadionverbod opgelegd.