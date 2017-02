Bekritiseerde Luis Enrique krijgt steun van voorzitter FC Barcelona

Barcelona verloor vorige week in de achtste finales van de Champions League met 4-0 bij Paris Saint-Germain, en won zondag zonder groots te spelen in de Spaanse competitie met 2-1 van Leganes.

De Catalanen hebben in de Primera Division één punt minder dan koploper Real Madrid, dat bovendien twee wedstrijden minder speelde.

"Luis Enrique is de trainer die we willen", zegt Bartomeu maandag stellig. "Hij heeft uitstekend werk geleverd en we zijn tevreden over hem. Er is geen plan B. We willen met hem door. We staan in de bekerfinale en het seizoen is nog lang."

Ook middenvelder Andrés Iniesta ziet het nog zitten met zijn coach. "We zijn het vertrouwen niet kwijtgeraakt. Niet in onszelf en ook niet in de trainer. We moeten even door deze periode heen."

De return tegen Paris Saint-Germain is over twee weken. De bekerfinale tegen Deportivo Alaves staat zaterdag 27 mei op het programma.