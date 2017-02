Duitse bond wil reactie van Ancelotti na opsteken middelvinger

Voetbal

Voetbal Barcelona ontsnapt dankzij strafschop aan puntenverlies tegen Leganes FC Barcelona is zondag in de thuiswedstrijd tegen Leganes door een late strafschop ontsnapt aan gevoelig puntenverlies. Vijf dagen na de zware nederlaag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain eindigde het duel met de nummer zeventien van de Primera Division in 2-1.