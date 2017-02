Schaken merkt ondanks nederlagen dat trainerswissel goed is voor ADO

Zondag ging ADO thuis nipt onderuit (0-1) tegen koploper Feyenoord. Het was de tweede wedstrijd onder Groenendijk, die de ontslagen Zeljko Petrovic opvolgde.

"Maar dit is wel een nederlaag met perspectief", zegt Schaken in gesprek met NUsport. "We hebben met elkaar afgesproken dat goed voetbal een bijkomstigheid is. Het belangrijkste is dat we keihard knokken en dat hebben we gedaan tegen Feyenoord. Met wat meer geluk hadden we een punt gepakt."

De 34-jarige aanvaller ziet ook op de trainingen dat de trainerswissel goed uitpakt. "Niets ten nadele van Petrovic, maar de komst van een nieuwe trainer geeft alle spelers een nieuwe kans, ongeacht leeftijd en status. Ook de spelers die op de bank zaten. Iedereen is weer op nul begonnen."

"Het gaat er daardoor weer messcherp aan toe op de trainingen. Iedereen wil spelen. En de speelwijze is ook iets anders. We werken keihard en staan compact, dat werkte aardig tegen Feyenoord."

Kampioen

Schaken is er daarom ook van overtuigd dat ADO niet degradeert. Met nog elf speelronden te gaan bedraagt de achterstand op nummer zeventien Excelsior twee punten.

"Onze spelersgroep is te goed om te degraderen. We krijgen bovendien nog genoeg tegenstanders waar we punten tegen moeten pakken. Ik verwacht daarom dat we het redden."

Schaken hoopt daarnaast dat zijn oude club Feyenoord kampioen wordt. "Begrijp met niet verkeerd, ik had ze zondag graag pijn gedaan. Maar ik gun Feyenoord uiteraard de titel. Ik heb er vijf jaar gespeeld en ben twee keer tweede geworden met ze. Hopelijk worden ze nu eerste."

