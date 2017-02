Trainer Spalletti vraagt Roma om nieuw contract Totti (40)

Voetbal

Voetbal AS Roma blijft in spoor Juventus, El Ghazi en Kishna onderuit bij PSG Kevin Strootman is dinsdag met AS Roma in het spoor van koploper Juventus gebleven door in het eigen Stadio Olimpico Fiorentina overtuigend opzij te zetten (4-0). Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna gingen met Lille OSC in blessuretijd onderuit bij Paris Saint-Germain (2-1).