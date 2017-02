Jones beseft dat hij moet presteren om eerste doelman te blijven

"Een paar dagen geleden vertelde trainer Giovanni van Bronckhorst dat ik zou blijven keepen, maar hij heeft niet zozeer gezegd dat ik echt de eerste keeper ben", zegt de 34-jarige Jones tegen NUsport. "Hij zei alleen dat ik blijf spelen."

Jones ziet het besluit van Van Bronckhorst vooral als een logisch gevolg van de resultaten van de Rotterdamse club, die in de strijd om de landstitel nog altijd vijf punten voorsprong heeft op nummer twee Ajax.

"Het team draait goed en we zijn stabiel. Er was dus niet echt reden om iets te veranderen. Voor Kenneth is dat misschien lastig, want nu hij is een topkeeper en nu hij weer fit is, wil hij spelen. Maar hij gaat hier zeer professioneel mee om."

Record

In het voordeel van Jones spreekt dat Feyenoord zondag tegen ADO Den Haag (0-1) voor de zesde keer op rij zonder tegengoal bleef in de Eredivisie. De oud-doelman van onder meer Liverpool en NEC vestigde daarmee een record, want nooit hield een club zo lang de nul na de jaarwisseling.

"Het is prachtig, weer een clean sheet", vindt Jones. "Maar we zijn er nog lang. Wat mij betreft komen er nog elf clean sheets bij dit seizoen. En zeker volgende week in de topper tegen PSV."

Jones benadrukt bovendien dat het niet alleen aan hem te danken is dat Feyenoord zo vaak de nul weet te houden. "Ik ben de rest van het team dankbaar. Iedereen doet zijn werk en alleen daardoor houden we het dicht achterin."

"Zo ging het tegen ADO ook. Het was moeizaam, al heeft ADO niet heel veel kansen gehad. Door als eenheid te strijden hebben we weer gewonnen en zijn we weer iets dichter bij het grote doel, de titel."

