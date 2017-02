El Ahmadi wil duel met ADO snel vergeten richting topper tegen PSV

"We hebben dit seizoen vaker gehad dat het lang 0-0 bleef, maar dit keer creëerden we niet eens kansen. In de loop van de wedstrijd ging ik daarom steeds meer twijfelen", aldus El Ahmadi, die na een uur spelen de enige goal maakte in het Kyocera Stadion.

De 31-jargie middenvelder haalde overtuigend uit toen de bal na een voorzet van Miquel Nelom met enig fortuin voor zijn voeten kwam. "Zo zie je maar, een zo’n moment kan genoeg zijn om een wedstrijd te beslissen en dat is gebeurd."

Na de 1-0 had ADO nog wel kansen om gelijk te maken, terwijl de hekkensluiter van de Eredivisie verdedigend ook aardig op de been bleef.

"Het stond goed bij ADO", merkte El Ahmadi. "Hun spits, Guyon Fernandez, stond vaak bijna naast mij. Dat zegt wel iets over hoe verdedigend het was. Anderzijds maakten wij steeds de verkeerde keuzes en dat mogen we onszelf aanrekenen. Deze wedstrijd moeten we snel vergeten. De punten zijn het belangrijkste in deze fase van de competitie."

Ajax

Omdat Ajax (0-1 bij Vitesse) en PSV (3-1 tegen NEC) ook wonnen, blijft de voorsprong van Feyenoord respectievelijk vijf en acht punten op de nummer twee en drie.

"Ik had vanmiddag nog de hoop dat Vitesse wat leuks zou doen tegen Ajax, maar feit is dat Ajax ook erg sterk is. En PSV ook. De top drie heeft nu alles gewonnen na de winterstop, maar volgende week gaat daar verandering in komen."

El Ahmadi doelt daarmee op de topper volgende week zondag in De Kuip tegen PSV. "Als we winnen van PSV dan zijn we denk ik van ze af. We moeten daarom voor de winst gaan, zeker in eigen stadion."

"Het wordt een mooie test, want tot dusver hebben we na de winterstop alleen tegen ploegen gespeeld die een stuk lager staan op de ranglijst. Gelukkig hebben we in de eerste seizoenshelft al laten zien dat we goed zijn in de toppers. We hebben in Eindhoven gewonnen van PSV."

Vilhena

In vergelijking met het duel met ADO zal Tonny Vilhena waarschijnlijk in de basis terugkeren tegen PSV. De jonge middenvelder werd in Den Haag gespaard omdat hij bij een gele kaart geschorst zou zijn voor de topper.

"Ik hoop dat Tonny weer speelt, want hij is heel belangrijk voor ons", vindt El Ahmadi. "Aan de andere kant laten onze resultaten zien dat het weinig uitmaakt wie er op het middenveld staan. Toen ik op de Afrika Cup was, wonnen we ook alles. En toen Dirk Kuijt of Jens Toonstra er niet bij was ook."

"Het moet dus sowieso goed kunnen komen tegen PSV. Het kan en moet een mooie dag worden in de strijd om de titel."

