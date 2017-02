Feyenoord boekt moeizame zege bij hekkensluiter ADO

Halverwege was het nog 0-0, waarna El Ahmadi het zwak spelende Feyenoord in de zestigste minuut naar de negende zege op rij schoot. ADO wacht nog op het eerste punt in 2017.

Feyenoord heeft na 23 speelronden nog altijd vijf punten voorsprong op Ajax, dat eerder op zondag met 0-1 won bij Vitesse. Bovendien wachten de Rotterdammers na zes wedstrijden nog altijd op hun eerste tegengoal van het kalenderjaar en dat is een Eredivisierecord.

Volgend weekend wacht Feyenoord de topper in De Kuip tegen nummer drie PSV. De Eindhovenaren, die zaterdag met 3-1 wonnen van NEC, hebben acht punten minder dan de koploper.

Vilhena

Bij de samenstelling van zijn elftal keek Van Bronckhorst zondag al met een schuin oog naar de wedstrijd tegen PSV. Hij liet Tonny Vilhena in Den Haag op de bank, omdat de jonge middenvelder bij een gele kaart geschorst zou zijn. Aanvoerder Dirk Kuijt keerde terug in de basis.

De afwezigheid van Vilhena kwam het spel van Feyenoord niet ten goede. De bezoekers speelden in een te laag tempo en kwamen in het eerste halfuur niet verder dan een voorzet van Eljero Elia die voorlangs vloog.

Omdat ADO zich beperkte tot verdedigen gebeurde er lange tijd niets. Pas in de 31e minuut veerde het Kyocera Stadion op toen rechtsback Tyronne Ebuehi opstoomde en diens voorzet op maat was voor Guyon Fernandez. De spits van ADO miste de bal echter jammerlijk, waarna een schot van Aaron Meijers geblokt werd door Eric Botteghin.

Ook de tweede kans voor rust was voor ADO. Opnieuw counterde de thuisploeg en Edouard Duplan mocht vanaf de rand van het strafschopgebied uithalen. Doelman Brad Jones voorkwam dat Feyenoord met een achterstand moest gaan rusten.

Jörgensen

Ook aan het begin van de tweede helft leek Feyenoord amper te beseffen dat het meer moest brengen om een misstap te voorkomen. De ploeg van Van Bronckhorst drong wel iets meer aan, maar het lukte maar niet om tot uitgespeelde kansen te komen. Na een voorzet vanaf rechts werkte Tom Beugelsdijk de bal weg voordat Kuijt gevaarlijk kon worden.

Een kwartier na rust was het ineens wel raak. De voorzet van Miquel Nelom was niet goed, maar via een ADO-speler kwam de bal voor de voeten van El Ahmadi, die Feyenoord overtuigend op voorsprong schoot.

De openingstreffer werkte bevrijdend voor Feyenoord, want al snel was het bijna weer raak. Nicolai Jörgensen werd eindelijk eens bereikt vanaf de zijkant, maar de kopbal van de Deense spits was een prooi voor ADO-doelman Robert Zwinkels.

Diezelfde Zwinkels greep ook in toen Jörgensen met een prachtig schot de kruising zocht, waardoor het 0-1 bleef en ADO mocht hopen. Ruben Schaken schreeuwde tevergeefs om een strafschop en bij het slotoffensief ging zelfs doelman Zwinkels mee naar voren.

Wilfried Kanon probeerde het nog met een omhaal, maar die ging ver naast en over en dus pakte Feyenoord opnieuw drie punten.

