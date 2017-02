Manchester United en Tottenham Hotspur naar kwartfinales FA Cup

United kwam na zeventien minuten spelen nog wel op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Daniel Graham, die op aangeven van Marvin Emnes (ex-Sparta Rotterdam) trefzeker was.

Tien minuten later zette Marcus Rashford de bezoekers al weer naast Blackburn, waarna invaller Zlatan Ibrahimovic zich een kwartier voor tijd tot matchwinner kroonde.

United moest het doen zonder Daley Blind en Timothy Fosu-Mensah, die niet tot de wedstrijdselectie van manager José Mourinho behoorden.

Kane

Bij Fulham-Tottenham eiste Harry Kane een hoofdrol voor zich op door alle drie de treffers voor zijn rekening te nemen.

De 23-jarige Engelsman is de eerste Spurs-speler die een hattrick scoort in het Engelse bekertoernooi sinds Jermain Defoe op 3 februari 2010 in het door Tottenham met 3-1 gewonnen duel met Leeds United.

Kane opende in de zestiende minuut de score, maakte er in de 51e minuut 0-2 van en bepaalde in de 73e minuut de eindstand op 0-3.

Trainer Mauricio Pochettino gunde doelman Michel Vorm een basisplaats en maakte geen gebruik van de diensten van Vincent Janssen, die niet van de reservebank af kwam.

Chelsea

Zaterdag schaarden Middlesbrough, Millwall, Chelsea en de amateurs van Lincoln City zich al bij de laatste acht. Huddersfield Town en Manchester City speelden gelijk tegen elkaar (0-0) en moeten binnenkort op herhaling.

Maandag komt Arsenal nog in actie tegen de amateurs van Sutton United.

Er werd zondag ook gelijk geloot voor de kwartfinales en dat leverde met Chelsea-Manchester United een prachtig affiche op. Tottenham kruist medio maart de degens met Millwall, Middlesbrough neemt het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Huddersfield en Manchester City en Lincoln City speelt tegen Sutton United of Arsenal.