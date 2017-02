Kane schiet Tottenham met hattrick naar kwartfinales FA Cup

Harry Kane eiste op Craven Cottage een hoofdrol voor zich op door alle drie de treffers voor zijn rekening te nemen.

De 23-jarige Engelsman is de eerste Spurs-speler die een hattrick scoort in het Engelse bekertoernooi sinds Jermain Defoe op 3 februari 2010 in het door Tottenham met 3-1 gewonnen duel met Leeds United.

Kane opende in de zestiende minuut de score, maakte er in de 51e minuut 0-2 van en bepaalde in de 73e minuut de eindstand op 0-3.

Pochettino gunde doelman Michel Vorm een basisplaats en maakte geen gebruik van de diensten van spits Vincent Janssen, die niet van de reservebank af kwam.

Chelsea

Zaterdag schaarden Middlesbrough, Millwall, Chelsea en de amateurs van Lincoln City zich al bij de laatste acht. Huddersfield Town en Manchester City speelden gelijk tegen elkaar (0-0) en moeten binnenkort op herhaling.

Later op zondag kruist Manchester United nog de degens met Blackburn Rovers. Maandag komt Arsenal in actie tegen de amateurs van Sutton United.