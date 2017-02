Klaassen beseft dat hij voorlopig geen penalty's meer mag nemen bij Ajax

"Het was gewoon een matige penalty, klaar", zei Klaassen in Arnhem tegen FOX Sports. De middenvelder schoot niet ver genoeg in de linkerhoek, zodat Eloy Room kon redden.

Ajax miste vier van zijn laatste acht penalty's. "De volgende zal er wel weer in gaan", aldus Klaassen, die beseft dat hij waarschijnlijk de volgende keer niet aan de beurt is als de bal op elf meter ligt. "Carlo l'Ami (keeperstrainer, red.) mag dat bepalen, maar ik denk dat ik voorlopig even aan de kant sta."

De gemiste penalty kwam Ajax niet duur te staan, want de 0-1 van Klaassen in de 26e minuut bleek voldoende voor drie punten in Arnhem. De aanvoerder zette met een fraaie volley-pass een gevaarlijke Ajax-counter op. Via Nick Viergever en Amin Younes kon Klaassen zelf afronden.

Openingstreffer

Het was al de negende keer dit seizoen dat Klaassen voor de openingstreffer tekende in de competitie. "Ongelofelijk, alweer", zei Klaassen daarover, die de opvallende statistiek niet kon verklaren. "Ik loop gewoon waar ik denk dat ik moet lopen. Amin geeft hem lekker aan en ik raak hem goed."

Klaassen was ook defensief van waarde in de Gelredome. In het begin van de tweede helft haalde hij een bal van de doellijn. "Ik was bang dat ik de bal op mijn hand zou krijgen, maar gelukkig raakte hij mijn zij."

Door de overwinning houdt Ajax de druk hoog op Feyenoord, dat later op zondagmiddag bij ADO Den Haag moet winnen om de marge op vijf punten te houden. "Vitesse-uit is nooit een gemakkelijke wedstrijd. Gelukkig hebben we dit duel goed doorstaan."

"Na onze Europese wedstrijd in Warschau van donderdag moesten we onze reserves aanspreken", aldus Klaasen. "Trainer Peter Bosz zei dat hij trots op ons is, het is geen gestolen overwinning."

