Ajax blijft in spoor koploper Feyenoord na moeizame zege bij Vitesse

Davy Klaassen zorgde na 26 minuten voor de enige treffer in de Gelredome. De middenvelder rondde een counter af en tekende zo voor zijn elfde competitietreffer dit seizoen en zijn vijftigste officiële doelpunt voor Ajax.

In de slotfase miste diezelfde Klaassen nog een strafschop, maar de Amsterdammers bleven puntenverlies bespaard doordat Vitesse slecht omging met de vele mogelijkheden.

Door de nipte zege blijft Ajax in het spoor van koploper Feyenoord, dat nu twee punten meer heeft. De Rotterdammers spelen om 16.45 uur nog een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Nummer drie PSV won zaterdagavond met 3-1 van NEC en heeft drie punten minder dan Ajax.

Bij Ajax stond Jairo Riedewald aan de aftrap. De verdediger verving Daley Sinkgraven, die in het Europa League-duel met Legia Warschau (0-0) van donderdag geblesseerd was geraakt. Riedewald werd door trainer Peter Bosz in het centrum geposteerd naast Davinson Sánchez, waardoor Nick Viergever opschoof naar de linksbackpositie.

Balverlies

In de beginfase was zowel Vitesse als Ajax zeer slordig in balbezit, wat voor een open wedstrijd zorgde in de Gelredome. Vitesse kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar Adnane Tighadouini schoot aan de rand van het strafschopgebied huizenhoog over.

Twintig minuten later dook de aanvaller opnieuw gevaarlijk op in het strafschopgebied na knullig balverlies van Ajax, maar doelman André Onana hield de inzet met zijn benen tegen. De Amsterdammers werden tot dan toe alleen gevaarlijk met een houdbaar schot van Hakim Ziyech.

Na 26 minuten was het toch Ajax dat als eerste mocht juichen. Ziyech ontfutselde aan de rand van zijn eigen strafschopgebied de bal aan Milot Rashica en speelde in op Klaassen, die met een uitstekende crosspass Nick Viergever bereikte aan de linkerkant. De meegelopen Klaassen kreeg uiteindelijk de bal van Amin Younes en maakte de zelf opgestarte counter af met een bekeken schuiver: 0-1.

Na de openingstreffer kwam Ajax beter in het spel en creeërde het meer kansen, maar de 0-2 voor rust bleef uit. Lasse Schöne (vrije trap naast), Kasper Dolberg (redding Eloy Room) en Viergever (verdwaalde voorzet op de kruising) slaagden er niet in te scoren.

Klaassen

Aan het begin van de tweede helft was het Vitesse dat direct het initiatief nam. Het resulteerde in een grote kans voor Ricky van Wolfswinkel, maar de spits zag zijn kopbal uit een corner van de lijn worden gehaald door Klaassen.

De goede voornemens van Vitesse vlak na rust bleken een voorbode voor de rest van de tweede helft. Ajax kwam slechts sporadisch voor het doel van Room, terwijl Vitesse steeds dreigender werd. Het zorgde voor enkele hachelijke situaties in het strafschopgebied van Ajax, maar de defensie bleef overeind.

De grootste kans was voor Nathan, maar zijn harde schot van afstand vloog rakelings naast. Ajax liet alleen van zich horen met een vrije trap van Ziyech, maar zijn poging was een prooi voor Room.

Toch was het de ploeg van Bosz die een kwartier voor tijd het duel op slot moest gooien. Scheidsrechter Kevin Blom legde de bal op de stip na een overtreding van Navarone Foor op Ziyech, maar Room voorkwam met een redding in zijn rechterhoek dat Klaassen zijn tweede treffer van de middag kon maken.

Vitesse bleef in leven en ging in de slotfase hard op zoek naar de gelijkmaker. Het slotoffensief leverde meerdere hachelijke momenten op voor het doel van Onana, maar Ajax hield met veel moeite stand en bleef puntenverlies bespaard.

