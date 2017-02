Van der Wiel loopt averij op met Fenerbahçe, Milik wint met Napoli

Bij Fenerbahçe speelde Van der Wiel, normaal gesproken geen vaste basisklant, de hele wedstrijd. Robin van Persie en Jeremain Lens ontbraken in de selectie door een schorsing.

Het is de derde competitiewedstrijd op rij zonder overwinning voor Fenerbahçe. De Turkse topclub verloor afgelopen donderdag ook al in de achtste finales van de Europa League bij FC Krasnodar: 1-0.

Fenerbahçe blijft in Turkije op de vierde plek staan met 37 punten. Koploper Besiktas heeft zeven punten meer en komt later op zondag nog in actie. Het Galatasaray van Wesley Sneijder en Nigel de Jong staat derde met veertig punten.

Serie A

In de Serie A maakte Napoli geen fout in de uitwedstrijd tegen Chievo: 1-3. Dries Mertens, met zestien treffers clubtopscorer van de ploeg uit Napels, zat de hele wedstrijd op de bank.

Ook zonder de Belg had Napoli geen moeite met scoren. Lorenzo Insigne en Marek Hamsik troffen voor rust doel, waarna Piotr Zielinski na 58 minuten de 0-3 aantekende. Riccardo Meggiorini zorgde twintig minuten voor tijd op aangeven van Jonathan de Guzman nog voor de 1-3, maar daar bleef het bij.

Arek Milik, die afgelopen woensdag in het Champions League-duel met Real Madrid (3-1 verlies) zijn rentree maakte na een kruisbandblessure, viel twintig minuten voor tijd in. Door de zege komt Napoli op 54 punten, negen minder dan koploper Juventus.

Internazionale boekte een nipte zege op bezoek bij Bologna: 0-1. Invaller Gabriel Barbosa zorgde pas tien minuten voor tijd voor de bevrijdende treffer namens de ploeg van trainer Stefano Pioli. Inter stijgt door de zege naar de vierde plek in de Serie A. Het AS Roma van Kevin Strootman komt later op zondag nog in actie.

Bundesliga

In de Bundesliga won RB Leipzig met veel moeite de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach: 1-2. Daardoor verkleint de ploeg van trainer Ralph Hasenhüttl het gat met koploper Bayern weer tot vijf punten.

Leipzig kwam na een half uur op voorsprong via Emil Forsberg. De thuisploeg kreeg vlak voor rust de uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen, maar Thorgan Hazard miste een strafschop.

Na 55 minuten vergrootte Timo Werner de marge naar twee. De aansluitingstreffer van Jannik Vestergaard tien minuten voor tijd kwam te laat voor Borussia Mönchengladbach om nog een resultaat uit het vuur te slepen.

