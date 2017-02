Belangrijke assist Memphis bij Lyon, Strootman wint simpel met AS Roma

Memphis stond aan de aftrap bij Olympique Lyon en speelde de hele wedstrijd tegen Dijon. De 23-jarige aanvaller leverde de assist voor de 2-2 van Corentin Tolisso tien minuten voor tijd.

De middenvelder had na elf minuten ook al voor de openingstreffer gezorgd namens de bezoekers. Dijon kwam daarna door doelpunten van Julio Tavares en Loïs Diony op een verrassende voorsprong.

De bezoekers leken er lange tijd met de punten vandoor te gaan, maar Tolisso maakte na 80 minuten gelijk na een goede actie van Memphis. Vier minuten later zorgde Alexandre Lacazette voor de bevrijdende treffer namens Lyon door een strafschop te verzilveren. In de laatste minuut maakte Nabil Fekir de zege iets fraaier: 4-2.

Olympique Lyon staat door de overwinning weer wat steviger op de vierde plek. De ploeg van Memphis heeft 43 punten, twaalf minder dan nummer drie Paris Saint-Germain.

Serie A

In de Serie A deed Strootman goede zaken met AS Roma. De ploeg van trainer Luciano Spaletti won in Stadio Olimpico eenvoudig van Torino: 4-1.

Strootman speelde 82 minuten mee bij AS Roma, dat al na een kwartier op een 2-0 voorsprong stond door treffers van topscorer Edin Dzeko en Mohamed Salah. Na 65 minuten zorgde Leandro Paredes voor de 3-0.

Torino tekende via Maxi Lopez nog wel voor de eretreffer, maar het slotakkoord was voor de thuisploeg. Radja Nainggolan zorgde in blessuretijd voor de 4-1 op aangeven van Francesco Totti, die acht minuten voor tijd het veld in was gekomen voor Strootman.

Door de simpele zege komt AS Roma op 56 punten te staan, zeven minder dan koploper Juventus. De ploeg van Strootman neemt de tweede plek weer over van Napoli, dat eerder op zondag met 1-3 te sterk was voor Chievo.

Mertens

Dries Mertens, met zestien treffers clubtopscorer van de ploeg uit Napels, zat in Verona de hele wedstrijd op de bank.

Ook zonder de Belg had Napoli geen moeite met scoren. Lorenzo Insigne en Marek Hamsik troffen voor rust doel, waarna Piotr Zielinski na 58 minuten de 0-3 aantekende. Riccardo Meggiorini zorgde twintig minuten voor tijd op aangeven van Jonathan de Guzman nog voor de 1-3, maar daar bleef het bij.

Arek Milik, die afgelopen woensdag in het Champions League-duel met Real Madrid (3-1 verlies) zijn rentree maakte na een kruisbandblessure, viel twintig minuten voor tijd in. Door de zege komt Napoli op 54 punten, negen minder dan koploper Juventus.

Internazionale boekte een nipte zege op bezoek bij Bologna: 0-1. Invaller Gabriel Barbosa zorgde pas tien minuten voor tijd voor de bevrijdende treffer namens de ploeg van trainer Stefano Pioli. Inter stijgt door de zege naar de vierde plek in de Serie A. Het AS Roma van Kevin Strootman komt later op zondag nog in actie.

Van der Wiel

In de Turkse competitie morste Fenerbahçe twee punten tegen Kasimpasa: 0-0. Van der Wiel, normaal gesproken geen vaste basisklant, speelde de hele wedstrijd. Robin van Persie en Jeremain Lens ontbraken in de selectie door een schorsing.

Het is de derde competitiewedstrijd op rij zonder overwinning voor Fenerbahçe. De Turkse topclub verloor afgelopen donderdag ook al in de achtste finales van de Europa League bij FC Krasnodar: 1-0.

Fenerbahçe blijft in Turkije op de vierde plek staan met 37 punten. Koploper Besiktas heeft tien punten meer.

De ploeg van Ryan Babel won met 3-1 van Akhisarspor. Cenk Tosun en Anderson Talisca scoorden voor de rust voor Besiktas, Atinc Nukan deed dat in de tweede helft. Voor Akhirsarspor maakte Olcan Adin het doelpunt.

Bundesliga

In de Bundesliga won RB Leipzig met veel moeite de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach: 1-2. Daardoor verkleint de ploeg van trainer Ralph Hasenhüttl het gat met koploper Bayern weer tot vijf punten.

Leipzig kwam na een half uur op voorsprong via Emil Forsberg. De thuisploeg kreeg vlak voor rust de uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen, maar Thorgan Hazard miste een strafschop.

Na 55 minuten vergrootte Timo Werner de marge naar twee. De aansluitingstreffer van Jannik Vestergaard tien minuten voor tijd kwam te laat voor Borussia Mönchengladbach om nog een resultaat uit het vuur te slepen.

