Willem II laat naast AZ, Sparta verspeelt voorsprong tegen Groningen

Bij Willem II-AZ maakte Invaller Erik Falkenburg diep in blessuretijd het openingsdoelpunt van Derrick Luckassen ongedaan.

De thuisploeg beklaagde zich over die treffer omdat doelman Kostas Lamprou in de lucht werd gehinderd.

Door het late puntenverlies zakte AZ naar de vijfde plaats op de ranglijst. De equipe van trainer John van den Brom werd gepasseerd door FC Utrecht, dat zaterdag al met 3-1 won van PEC Zwolle. Willem II bleef de nummer elf van de Eredivisie.

Sterker

AZ was in de eerste helft veel sterker dan Willem II, maar verzuimde het veldoverwicht om te zetten in goals. Dat Willem II voor rust de nul hield was vooral te danken aan Lamprou. De Griekse sluitpost hield met een aantal fraaie reddingen de nodige AZ-spelers van scoren af.

Zo had hij in de 34e minuut een antwoord op een schot uit de draai van Weghorst en plukte hij vier minuten later een afstandsschot van Iliass Bel Hassani op schitterende wijze uit de bovenhoek. De middenvelder van AZ vond twee minuten voor rust wederom Lamprou op zijn weg.

In de tweede helft waren de kansen een stuk schaarser voor AZ. Sterker, Willem II had na een uur spelen zomaar op voorsprong kunnen staan. Keeper Tim Krul behoedde de bezoekers daarvoor met een uiterste krachtsinspanning op een schot van Fran Sol.

Higler

Na die enorme mogelijkheid was het AZ dat weer de lakens uitdeelde. Lamprou leek de held van de middag te worden voor Willem II door inzetten van Ridgeciano Haps en opnieuw Bel Hassani te stoppen, maar hij werd in de 71e minuut toch geklopt.

Lamprou werd echter bij een hoekschop van Bel Hassani binnen het vijfmetergebied gehinderd door Weghorst, waardoor hij de bal niet kon wegstompen en Luckassen het leer in het lege doel kon tikken: 0-1. Scheidsrechter Dennis Higler zag er geen overtreding in en gaf Lamprou bovendien geel wegens protesteren.

Bel Hassani had het duel vlak voor tijd in het slot moeten gooien, maar hij miste het overzicht en schoot in kansrijke positie veel te gehaast in het zijnet. Die misser werd AZ in de extra tijd fataal. Sol faalde vlak daarvoor nog oog in oog met Krul, maar Falkenburg profiteerde niet veel later van een misser van diezelfde Krul en kopte Willem II naar 1-1.

Sparta Rotterdam-FC Groningen

Sparta liet de ultieme kans op de eerste overwinning sinds begin november liggen. Thuis tegen Groningen werd het 2-2, terwijl de gasten vrijwel de gehele tweede helft met tien man stonden na een directe rode kaart voor Juninho Bacuna.

Beide ploegen snakten naar een overwinning, na een serie van vier (Groningen) en zelfs tien (Sparta) wedstrijden op rij zonder de volle buit. Dat was in de beginfase louter aan de thuisploeg te merken, die agressief begon. Dat leverde al na acht minuten een doelpunt op, hoewel Sparta-coach Alex Pastoor vrijwel al zijn doelpuntenmakers van dit seizoen op de bank had geposteerd.

Paco van Moorsel was alert in een scrimmage. Iván Calero kon enkele minuten later zelfs de 2-0 binnenglijden, nadat de van FC Midtjylland gehuurde Martin Pusic achter zijn standbeen langs probeerde doelman Sergio Padt te passeren.

Dubieus

Groningen had een dubieus doelpunt nodig om weer in de race te komen. Simon Tibbling ging diep, werd in buitenspelpositie niet teruggefloten maar stuitte op Sparta-keeper Roy Kortsmit. Ruben Jenssen schoot de rebound binnen. Dankzij Mimoun Mahi kwamen de gasten op gelijke hoogte. Hij schoot via de binnenkant van de paal raak.

Na de pauze had Sparta alle gelegenheid de overwinning binnen te halen. Bacuna ging met gestrekt been in op twee Spartanen en kreeg van scheidsrechter Allard Lindhout direct rood. Dat overkwam hem vorige week tegen Feyenoord ook al, maar die kaart werd geseponeerd.

Sparta trachtte wel het Groningen-doel onder vuur te nemen, maar kwam niet verder dan een kopbal van invaller Mathias Pogba en een schot van dichtbij van Van Moorsel. Beide keren stond Padt in de weg.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie