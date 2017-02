PSV'er Willems had gevoel dat hij 'het niet meer kon opbrengen'

"Ik had moeite met de voetbalwereld en alles eromheen. Soms wordt het me gewoon te veel", beaamt de 22-jarige Willems zondag in het televisieprogramma De Tafel van Kees.

Vorig jaar moest de linksback een halfjaar vanaf de tribune toekijken met een knieblessure. Toen hij eenmaal weer terugkeerde op het veld, speelden andere problemen op. "Aan het einde van het seizoen leek het alsof ik het niet meer kon opbrengen."

"Binnen vijf minuten was ik helemaal op. Ik trainde extra, maar het kwam er gewoon niet uit. Op een gegeven moment dacht ik: ik kan het niet meer. Dat zag je terug in m'n wedstrijden."

Willems kende een matige eerste seizoenshelft en verloor zelfs zijn basisplaats onder trainer Phillip Cocu. Dat ligt nu achter hem, verzekert de Rotterdammer. "In de winterstop heb ik doorgetraind, met wat rust, en nu zie je het dat beter gaat en dat ik meer energie heb."

Transfer

Afgelopen zomer besefte de Oranje-international dan ook dat een transfer naar het Franse AS Monaco nog te vroeg voor hem kwam. "Ik had de mogelijkheid om weg te gaan, maar ik had niet echt het gevoel dat ik er klaar voor was."

"Ik ben iemand die eerlijk tegen zichzelf is: als het niet goed is, is het niet goed. Stel je voor: ik zou weggaan en eenzelfde halfjaar krijgen. Dan kom ik zo snel mogelijk terug naar Nederland, want dat kan niet. Je moet er wel klaar voor zijn."

Toch sluit Willems, die onlangs zijn aflopende contract verlengde tot medio 2018, niet uit dat hij binnen afzienbare tijd de deur achter zich dichttrekt bij PSV. "Ik moet mezelf voorbereiden op een buitenlandse competitie, want ik ben 22 en heb zes jaar ervaring."

"Dan moet je je langzaam wel gaan voorbereiden op een grotere competitie, want die ambities zijn er natuurlijk", aldus Willems, die inziet dat het een grote stap is. "Als je naar Engeland gaat, is het twee keer zo hard als de Eredivisie."

Zaterdag bleef Willems met regerend landskampioen PSV in het spoor van koploper Feyenoord en Ajax door thuis met 3-1 te winnen van NEC.

