Ranieri mist 'soldaten en gladiatoren' na bekerblamage Leicester

De 'Foxes' blameerden zich door in Londen met 1-0 naar huis gestuurd te worden door de nummer zeven van de League One, die bovendien lange tijd met tien man speelde na twee gele kaarten voor Jake Cooper.

Volgens Ranieri ontbrak het Leicester aan vechtlust op The Den. "Dat is gek, want vorig jaar speelden we juist met veel meer passie en waren we meer gebrand op de winst dan de tegenstander. Ook als we verloren, toonden we altijd nog vechtlust."

"Dat wil ik nu ook weer zien, dat we knokken tot het allerlaatste fluitsignaal. Dat ga ik mijn spelers ook voorleggen. Wie wil er echt voor vechten? Ik heb soldaten nodig, gladiatoren. Millwall heeft die wel. Zij toonden meer karakter, wilskracht en passie en verdienden het uiteindelijk ook om te winnen."

Degradatie

Na de uitschakeling in de FA Cup rest voor Leicester nog maar één kans op een prijs. Aanstaande woensdag begint de stuntploeg van vorig seizoen aan het tweeluik met Sevilla in de achtste finales van de Champions League.

In de League Cup werden de 'Foxes' al in een vroeg stadium uitgeschakeld door Chelsea en in de competitie dreigt zelfs degradatie. Leicester staat zeventiende en slechts één punt boven de degradatiestreep in de Premier League.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League