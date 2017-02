Bale blij dat hij fans met goal kon bedanken voor 'warm' ontvangst

Twintig minuten voor tijd kreeg Bale een staande ovatie van het publiek in Estadio Santiago Bernabeu, toen hij binnen de lijnen kwam voor doelpuntenmaker Alvaro Morata.

De 27-jarige vleugelspeler vierde zo na drie maanden blessureleed zijn rentree bij de 'Koninklijke'. "De fans waren geweldig", toonde hij zich erkentelijk. "Ze applaudisseerden voor me en ik voelde hun warmte. Dat deed me echt goed."

Bale liep in november een enkelblessure op in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Lissabon. Na een operatie en revalidatieperiode van een kleine drie maanden keerde hij zaterdag na 88 dagen weer terug in de wedstrijdselectie van coach Zinedine Zidane.

Waarde

"Het is fijn dat ik na drie maanden hard werken meteen weer van waarde kan zijn met een goal", aldus de oud-speler van Tottenham Hotspur en Southampton. "Dat voelt erg goed, mooi om weer terug te zijn."

Toch verwacht de geduldige Bale dat hij op korte termijn al weer klaar is voor een basisplaats. "Ik heb nog een paar weken nodig. Het duurt nog wel even tot ik weer volledig fit en op mijn allerbest ben, we bekijken het per wedstrijd."

Dankzij de thuiszege op Espanyol verstevigde Real de koppositie in La Liga. De Madrilenen, die woensdag nog een inhaalwedstrijd spelen, hebben drie punten voorsprong op Sevilla en vier op Barcelona.

