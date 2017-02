PSV-bankzitter Hendrix ontkent eisen basisplaats in interview

In een interview dat zaterdagochtend verscheen in De Limburger, werd die suggestie wel gewekt.

"Ik herken mezelf niet in dat interview, bepaalde nuances zijn niet meegenomen", zei Hendrix zaterdagavond na de winst op NEC (3-1) bij FOX Sports.

De 22-jarige middenvelder, die vorig jaar debuteerde in het Nederlands elftal, mocht als invaller het laatste kwartier meedoen. "De situatie is duidelijk. Het elftal draait, we winnen, dan heeft de trainer weinig aanleiding om dingen te veranderen."

"Ik sta er niet in en moet de keuzes van de trainer accepteren. Het komt nu over alsof ik mezelf in de basis roep, maar dat is totaal niet zo", aldus Hendrix.

Cocu

Trainer Phillip Cocu had voor de wedstrijd geprikkeld gereageerd. "Ik vond het een heel typerend interview. Spelers moeten wat meer naar zichzelf kijken."

"Niemand bij PSV is altijd en immer zeker van een basisplaats, iedereen moet dat zelf afdwingen. Hij heeft al heel veel kansen gehad en als 22-jarige al meer dan honderd wedstrijden gespeeld."

