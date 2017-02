Cocu baalt ondanks winst van slordig spel PSV tegen NEC

"We speelden vandaag veel te slordig. In de eerste helft leden we zo veel balverlies. Bijna alle ballen sprongen van de voet, heel onzuiver. Dat gaf een onrustig spelbeeld", aldus Cocu.

"We moeten blij zijn dat we vandaag met 3-1 winnen, zonder heel goed voetbal te laten zien", zei de trainer op de persconferentie na afloop.

PSV boekte door treffers van Marco van Ginkel, Bart Ramselaar en Luuk de Jong tegen NEC de zesde overwinning op rij in de Eredivisie. Volgende week zondag staat voor de Eindhovenaren de topper tegen koploper Feyenoord op het programma.

"We weten dat volgende week zondag misschien wel een allesbepalende wedstrijd wordt in de titelstrijd. Als we winnen is er nog van alles mogelijk", zei Cocu.

"Aan de andere kant zal Feyenoord proberen om ons van zich af te schudden. Het wordt een fantastische wedstrijd. Er staat veel spanning op."

Van Ginkel

Van Ginkel hield mede door zijn treffer uit een strafschop een goed gevoel over aan het duel met NEC. Hij heeft dan ook vertrouwen in het duel met Feyenoord.

"We kunnen het nu eindelijk over de wedstrijd tegen Feyenoord hebben. We gaan daar toch wel met een lekker gevoel naar toe nu", zei de middenvelder, die tot dusverre in alle vier de thuisduels van PSV na de winterstop scoorde.

Van Ginkel opende tegen NEC in de twintigste minuut de score vanaf de penaltystip. PSV miste zeven van de laatste veertien strafschoppen.

"Veel jongens zijn al geweest en ze gingen er niet altijd in. De vorige keer nam Gaston Pereiro 'm. Hij deed nu niet mee, dus ik dacht: dan neem ik de strafschop wel. Ik had wel vertrouwen dat ik raak zou schieten", zei Van Ginkel tegen FOX Sports.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie