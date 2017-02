El Ghazi schiet Lille naar winst, Balotelli krijgt rood bij Nice

El Ghazi, die de hele wedstrijd speelde voor Lille en ook een gele kaart kreeg, trof tegen Caen in de zeventigste minuut doel met een schuiver.

Het was de winnende treffer en het eerste Nederlandse doelpunt in de Ligue 1 sinds 2008, toen Patrick Kluivert trefzeker was voor Lille in het duel met Stade Rennes.

De 21-jarige El Ghazi verruilde Ajax in de winterse transferperiode voor de Franse club. Voormalig Ajacied Ricardo Kishna, die vorige maand verkaste van Lazio naar Lille, ontbrak tegen Caen in de wedstrijdselectie.

Door de zege in Caen steeg Lille naar de veertiende plaats in de Ligue 1 met 29 punten uit 26 wedstrijden. Veel concurrenten moeten echter dit weekend nog in actie komen.

Balotelli

Bij Lorient-Nice eiste de flamboyante Balotelli een negatieve hoofdrol voor zich op. In de 68e minuut kreeg hij een directe rode kaart nadat hij zich verbaal had laten gelden tegen de scheidsrechter.

De ploeg van de Italiaanse spits stond op dat moment al met 0-1 voor door een treffer van Wylan Cyprien. De zege kwam niet meer in gevaar.

Nice is de huidige nummer twee van Frankrijk. De achterstand op koploper Monaco is drie punten. Nummer drie Paris Saint-Germain heeft een punt minder, maar komt zondag nog in actie.

