PSV blijft door moeizame zege op NEC in spoor Feyenoord en Ajax

Halverwege was de stand nog 1-1. PSV kwam door een benutte strafschop van Marco van Ginkel op voorsprong, maar Ali Messaoud maakt gelijk. Na rust tekende Bart Ramselaar voor de tweede Eindhovense treffer in de matige wedstrijd.

In de slotfase was NEC, dat aanvallender ging spelen, een paar keer dicht bij een nieuwe gelijkmaker. Doordat de Nijmegenaren daardoor ruimte weggaven was het Luuk de Jong die in de laatste minuut voor 3-1 zorgde.

Door de winst houdt PSV, dat met 52 punten uit 23 duels derde staat in de Eredivisie, druk op koploper Feyenoord (57 punten) en nummer twee Ajax, dat eveneens 52 punten heeft.

Beide concurrenten komen zondag echter nog in actie in speelronde 23. Ajax gaat om 14.30 uur op bezoek bij nummer zeven Vitesse en Feyenoord speelt om 16.45 uur uit tegen hekkensluiter ADO Den Haag.

PSV is net als Feyenoord en Ajax nog zonder puntenverlies in 2017. De ploeg van trainer Phillip Cocu versloeg sinds de jaarwisseling Excelsior, sc Heerenveen, Heracles Almelo, AZ, FC Utrecht en dus NEC. Volgende week wacht in Rotterdam de topper tegen Feyenoord.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie