Hertha-coach Dardai verwijt arbiter 'Bayern-bonus' na late tegentreffer

Lange tijd leek de formatie van Dardai dankzij een treffer van Vedad Ibisevic op de winst af te stevenen, maar in de zesde minuut van de extra tijd bezorgde Robert Lewandowski Bayern alsnog een punt.

Scheidsrechter Patrick Ittrich liet langer doorspelen dan de vijf minuten blessuretijd. "De scheidsrechter trok wel erg veel tijd bij. Volgens mij is dit Bayern-bonus", uitte Dardai zijn frustratie na de wedstrijd.

"Sorry, maar iedereen zou hierdoor beledigd zijn. Na vijf minuten extra tijd moet de wedstrijd klaar zijn. Het is geen bekerwedstrijd, we spelen geen 120 minuten."

Het doelpunt van Lewandowski geldt als de laatste in een Bundesliga-wedstrijd sinds dat in 1992 wordt bijgehouden. De 40-jarige Dardai vond dat Hertha had moeten winnen.

"We verdienden het. Een punt tegen Bayern is normaal gesproken mooi, maar hier ben ik niet blij mee. Ik ben wel trots op de spelers en de supporters."

Neuer

Bayern-doelman Manuel Neuer vond het terecht dat zijn ploeg nog op gelijke hoogte kwam in het Olympiastadion. Hij had zich geërgerd aan het gedrag van de spelers van Hertha.

"Ze lagen voortdurend met kramp op de grond, terwijl wij het team zijn dat in de laatste weken een druk programma had en midweeks nog in de Champions League speelde. Maar wij gingen gewoon door."

Aanvaller Thomas Müller had eveneens weinig lovende woorden voor de opponent uit Berlijn. "Ze hebben zoveel uitgehaald, dat we niet veel sympathie voor ze hebben."

Door het puntenverlies van Bayern in Berlijn kan RB Leipzig, de nummer twee van de Bundesliga, het gat met de koploper verkleinen tot vijf punten. De club gaat zondag op bezoek bij Borussia Mönchengladbach.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga