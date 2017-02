FC Twente dankzij discutabele strafschop langs sc Heerenveen

Mateusz Klich benutte het buitenkansje na 54 minuten, nadat Enes Ünal zich gretig liet vallen in een duel met Heerenveen-doelman Erwin Mulder. Arbiter Serdar Gözübüyük legde de bal na enige aarzeling op de stip.

Door de zege passeert Twente de Friezen op de ranglijst. Twente heeft na 23 duels 34 punten en staat daarmee zevende. Heerenveen zakt met een punt minder naar de negende plek op de ranglijst.

De thuisploeg moest het stellen zonder Oussama Assaidi, die vanwege een bovenbeenblessure voorlopig aan de kant staat. Coach Jurgen van Streppel van Heerenveen had Martin Ödegaard verrassend op de bank gezet. Jerry St. Juste en Lucas Bijker ontbraken wegens schorsingen.

Veelbelovend

Het duel in Enschede begon veelbelovend. Zo kreeg in Twente in de vijfde minuut tot drie keer de kans om op voorsprong te komen. Doelman Mulder had echter een passend antwoord op de kopbal van Dylan Seys en schoten van Fredrik Jensen.

Daarna zakte het niveau wat weg, al was met name Arber Zeneli zo nu en dan op dreef voor Heerenveen. De aanvaller uit Kosovo was met twee schoten nog wel gevaarlijk.

Kort na rust kwam Twente op voorsprong. Ünal ging in het strafschopgebied naar de grond, maar leek niet te worden geraakt door Mulder. Klich stuurde de doelman bij de strafschop vervolgens de verkeerde hoek in.

Heerenveen ging direct op zoek naar de gelijkmaker. Sam Larsson was een kwartier voor tijd dichtbij die treffer, maar hij raakte de lat. Ook invallers Henk Veerman en Ödegaard konden de gelijkmaker niet forceren.

