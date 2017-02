Trainer Lincoln City kan geluk niet op met 'wonder' in FA Cup

De spelers van Lincoln City zijn door het late doelpunt van Sean Raggett de eerste semiprofs die de kwartfinales van het Engelse bekertoernooi halen sinds Queens Park Rangers in 1914.

"Het is een wonder om als semiprofs de laatste acht te halen", aldus Crowley, die met Lincoln City uitkomt op het vijfde niveau van Engeland. "De jongens hebben het geweldig gedaan."

Volgens de coach vormde het geloof in een goed resultaat op Turf Moor de basis voor het succes.

"We zijn altijd realistisch en ik vraag mijn spelers nooit iets te doen waartoe ze niet in staat zijn, maar we geloofden erin dat we mee konden doen in deze wedstrijd."

Broer

Nicky Crowley, de broer en assistent van hoofdtrainer Danny Crowley, sprak woorden van gelijke strekking na de overwinning op Premier League-club Burnley.

"We zeiden dat we een kans hadden van één op honderd en dat we die ene kans zouden pakken. Gelukkig slaagden we daarin", jubelde hij.

"Ongelooflijk, dit is een fantastische dag. Toen ik vanochtend opstond, hoopte ik dat het zo'n dag zou worden. Dit is briljant voor de supporters, de spelers, hun familie en het bestuur."

Naast Lincoln kan nog een tweede club uit de zogenoemde National League de laatste acht bereiken. Sutton United speelt maandag thuis tegen Arsenal.

Het kwam in de geschiedenis van de FA Cup nog niet eerder voor dat twee clubs uit de lagere regionen de achtste finales bereikten.