Voetbal

Voetbal Semiprofs Lincoln zorgen voor sensatie met kwartfinaleplek in FA Cup Het kleine Lincoln City heeft zaterdag voor een enorme verrassing gezorgd in de FA Cup. De ploeg die uitkomt op het vijfde niveau in Engeland was in de achtste finales van het toernooi met 0-1 te sterk voor Premier League-club Burnley.