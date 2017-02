Bale scoort bij rentree voor winnend Real, Atletico verslaat Gijon

Alvaro Morata was bij Real-Espanyol in de 33e minuut op aangeven van Isco verantwoordelijk voor het eerste doelpunt.

De Spaanse aanvaller werd in de 71e minuut vervangen door Bale, die in november voor het laatst een officieel duel had gespeeld voor Real.

De Welshman, die volledig hersteld is van een enkelblessure, besliste twaalf minuten later het duel met een bekeken schot in de rechterhoek. Real Madrid was in Bernabéu voor de 42e officiële wedstrijd op rij trefzeker en zette daarmee een nieuw clubrecord neer.

In blessuretijd dacht Cristiano Ronaldo een strafschop te krijgen toen hij gevloerd werd in het zestienmetergebied. De scheidsrechter draaide zijn beslissing echter terug omdat hij, ten onrechte, meende dat de Portugees buitenspel stond.

Real verstevigt door de zege haar leidende positie in Spanje. De 'Koninklijke' staat op 52 punten uit 21 duels. FC Barcelona, dat zondag tegen Leganes speelt, is de nummer twee op vier punten achterstand en met een duel meer gespeeld.

​Atletico

Atletico Madrid sloeg aan de hand van invaller Gameiro pas in de slotfase toe tegen Sporting Gijon: 1-4. De Fransman was in Estadio El Monilon na een uur spelen in het veld gekomen en zorgde in de laatste tien minuten met drie doelpunten in vijf minuten voor de beslissing.

Atletico was direct na rust op voorsprong gekomen door een treffer van Yannick Carrasco. De treffer van de Belg werd al snel tenietgedaan door Sergio Alvarez.

Atletico blijft door de zege met 45 punten op plek vier in de stand, maar verkleint de achterstand op nummer drie Sevilla wel naar een punt.

Galatasaray

In Turkije verspeelde Galatasaray in de eerste wedstrijd sinds het ontslag van trainer Jan Olde Riekerink punten. De club uit Istanbul kwam in het competitieduel bij Rizespor onder de nieuwe coach Igor Tudor niet verder dan 1-1.

Halverwege de eerste helft opende Lukas Podolski de score, maar Özgür Çek maakte gelijk namens de thuisploeg. Wesley Sneijder ontbrak nog steeds door een blessure bij Galatasarray. Nigel de Jong speelde de hele wedstrijd.

Na 21 duels staat Galatasaray met veertig punten derde in de Süper Lig. Nummer twee Istanbul Basaksehir liep tegen Gaziantepspor ook averij op (0-0) en heeft 43 punten. Koploper Besiktas heeft 47 punten en speelt zondag nog.

