Guardiola sluit tweede termijn als trainer bij Barcelona uit

Voetbal Verloren degradatiekraker doet Go Ahead-coach De Koning 'ontiegelijk pijn' Bij Go Ahead Eagles overheerste vrijdagavond ongeloof na de nederlaag in de uitwedstrijd tegen Roda JC. De Limburgers trokken met 1-0 aan het langste eind in de degradatiekraker in de Eredivisie.