Verloren degradatiekraker doet Go Ahead-coach De Koning 'ontiegelijk pijn'

Hoewel de bezoekers uit Deventer meer aanspraak maakten op de drie punten, werd het treffen in de tweede helft beslist door de winnende goal van Chris Kum.

Desondanks kon Hans de Koning zijn spelers weinig verwijten. "Als je zo onterecht verliest als vanavond, dan doet dat ontiegelijk pijn", reageerde de Go Ahead-trainer voor de camera van FOX Sports.

"We waren zo dominant aan de bal, ik geloof dat we twaalf momenten om te scoren hebben gezien en geturfd. Als je dan niet scoort, krijg je het dekseltje op je neus. Je kan ze ook niks verwijten, ze hebben zo lekker gespeeld. Eigenlijk ben je trots op het voetbal, maar het gaat om de knikkers."

Bij winst hadden de Eagles goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie, maar door de nederlaag klom de directe concurrent uit Kerkrade over Go Ahead heen op de ranglijst. "Die drie punten waren zo lekker geweest. Dan loop je weg van ze en het onderste gedeelte. Het was de insteek om Roda onder ons te houden en dat is helaas niet gelukt."

De schlemiel van de avond was Sam Hendriks, die een niet te missen kans om zeep hielp. Dat besefte de spits zelf ook. "Dit is verschrikkelijk om te zien", baalde hij bij het terugkijken van de beelden. "Ongelooflijk, ik schaam me kapot als ik dit zie."

Geluk

Aan Limburgse zijde was er vooral opluchting. "Dit is natuurlijk heel belangrijk voor ons", analyseerde matchwinner Kum. "We zitten in een situatie waarin elk punt heel erg belangrijk is. Dit was een wedstrijd tegen een directe concurrent, des te mooier dat je 'm wint en drie punten pakt."

Ook zijn coach Yannis Anastasiou prees zich gelukkig met de fortuinlijke zege in het Parkstad Limburg Stadion. "We hebben de nul gehouden met een beetje geluk en een beetje slimheid. Dit zijn drie belangrijke punten richting de volgende wedstrijden."

Met twintig punten houdt Roda JC momenteel vier clubs onder zich, waaronder Go Ahead. Later dit weekend kunnen beide clubs echter nog gepasseerd worden door Excelsior, Sparta Rotterdam en hekkensluiter ADO Den Haag.

