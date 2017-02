Hendrix zit zich regelmatig te verbijten op de bank van PSV

"Ik laat nu al voor het derde seizoen op rij zien dat ik in de basis hoor, maar het is ook het derde seizoen op rij dat iemand anders de voorkeur krijgt. Dat is wel klote, ja. Ik zit me regelmatig te verbijten", steekt Hendrix zijn teleurstelling in gesprek met De Limburger niet onder stoelen of banken.

De 22-jarige Panningenaar lag er in de eerste competitiehelft weliswaar lange tijd uit vanwege een knieblessure, maar komt ook na de winterstop sporadisch in actie in Eredivisieverband. Hij maakt zijn minuten veelal in het shirt van Jong PSV.

"Ik voel me echt een kind van de club en ik speel met alle liefde nog jaren hier, maar de situatie moet veranderen", zegt Hendrix.

"En de club wil me, denk ik, ook houden. Maar hun geduld is niet mijn geduld. Ik wacht er al heel lang op om een onbetwiste basisspeler te worden."

De eenmalig international maakte in het seizoen 2013/2014 zijn debuut in de hoofdmacht van de club uit Eindhoven en heeft vooralsnog 76 Eredivisiewedstrijden achter zijn naam staan.

