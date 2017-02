Ajax-trainer Bosz vindt het bijzonder om terug te keren bij Vitesse

"Ik heb daar als trainer tweeënhalf jaar gezeten en als voetballer vier jaar gespeeld. Alles bij elkaar is het daar begonnen en heb ik daar ook een hele mooie tijd als trainer gehad", aldus Bosz vrijdag voor de camera van Ajax TV.

De 53-jarige Apeldoorner heeft een hoge pet op van zijn oude werkgever. "Vitesse is in elk geval één van de betere ploegen in de Eredivisie. Ik vind dat ze een goed elftal hebben."

"Ze hebben dit seizoen eigenlijk wisselend gepresteerd. Ze hebben een fase gekend waarin ze ondermaats presteerden en ook een fase waarin ze heel goed presteerden. Ze hebben ook Feyenoord in de beker uitgeschakeld. Het is gewoon een goede ploeg, die zeker in thuiswedstrijden ook goed voetbal laat zien, met een aantal heel goede spelers."

Bosz verwacht dat Vitesse zondag revanche wil nemen voor de 1-2 nederlaag van vorige week op eigen veld tegen Willem II. "Die verliespartij geeft wel een beetje het wisselende presteren van Vitesse aan."

Bosz is niet van plan om zich aan te passen aan Vitesse. "Wij gaan gewoon ons eigen spel spelen. Dat doen we overal en hebben we donderdag in Polen tegen Legia Warschau (0-0) ook gedaan. Dat gaan we ook bij Vitesse doen en dan zullen we kijken wie de beste is."

Veltman

De kans is groot dat Bosz zondag weer kan beschikken over Joël Veltman. De rechtsback moest het duel met Legia Warschau aan zich voorbij laten gaan wegens ziekte.

"Het ging op de dag van de wedstrijd al weer wat beter met Joël. Maar dat was nog niet voldoende dus wij verwachten dat hij in de komende twee dagen verder zal kunnen herstellen en dan kijken we hoe hij ervoor staat zondag."

Kruiswijk

Vitesse doet er alles aan om Arnold Kruiswijk fit te krijgen voor de confrontatie met Ajax. De verdediger is op de weg terug na een blessure en traint weer met de groep mee, maar voor trainer Henk Fraser blijft het afwachten of Kruiswijk de wedstrijd van zondag haalt. "Wellicht is Arnold inzetbaar'', zei Fraser vrijdag.

De oefenmeester zette tegen Willem II huurling Kevin Diks links achterin op de plek van de afwezige Kruiswijk. Diks verhuist zondag waarschijnlijk naar de rechterkant, waar de geschorste Kelvin Leerdam ontbreekt. Mocht Kruiswijk de wedstrijd niet halen, dan lonkt een debuut in de Eredivisie voor de 18-jarige Lassana Faye.

Fraser moet centraal achterin ook een vervanger aanwijzen voor de geblesseerde Maikel van der Werff. Waarschijnlijk wordt dat Matt Miazga, die hem tegen Willem II al kwam aflossen.

Vitesse-Ajax begint zondag om 14.30 uur in het Gelredome en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. De Amsterdammers hebben als nummer twee van de Eredivisie vijf punten achterstand op koploper Feyenoord. De Arnhemmers bezetten de zevende plaats op de ranglijst.

