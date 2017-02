Herstelde Bale na drie maanden terug in selectie Real Madrid

"Hij is terug in de selectie en ik ben van plan hem speelminuten te geven. Hij staat te popelen en ik ben blij dat bijna alle spelers terug zijn", liet Real-trainer Zinedine Zidane vrijdag weten.

Bale moest eind november een operatie ondergaan omdat de pezen van zijn rechterenkel waren beschadigd. De revalidatie nam bijna drie maanden in beslag.

Zidane kijkt uit naar de rentree van de Welshe aanvaller. "Hij is echt een sleutelspeler voor ons. Hij heeft kwaliteit, snelheid en we weten wat voor schade hij kan aanbrengen bij de tegenstander. Hij is zelf ook heel blij dat hij weer mee kan doen."

Dinsdag maakte de 27-jarige Bale al zijn rentree op de groepstraining van Real. Het Champions League-duel van woensdag met Napoli (3-1 winst) kwam echter nog net te vroeg voor de oud-speler van Tottenham Hotspur.

Real Madrid is de lijstaanvoerder in de Primera Division. Met twee duels minder gespeeld heeft de ploeg van Zidane één punt meer dan FC Barcelona.

Espanyol is de huidige nummer negen van Spanje. Het duel in Santiago Bernabeu begint zaterdag om 16.15 uur. Eerder dit seizoen was Real op bezoek bij Espanyol in Barcelona met 0-2 te sterk.

